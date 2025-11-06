واشنطن تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت ستة مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن واشنطن تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق.

وذكرت "رويترز"، نقلا عن تلك المصادر قولها، إن "الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل".

وأضافت أنه "تمثل الخطط الأميركية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد العام الماضي"، مبينة أن "القاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا".