واشنطن تخاطب أفراد بعثتها الدبلوماسية في إسرائيل: غادروا البلاد فوراً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة، أن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي، وجّه رسالة إلى أفراد البعثة الدبلوماسية.

ووفقاً للرسالة التي نقلتها الصحيفة، فإن "الأولوية القصوى" في المرحلة الحالية هي مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

وبالتزامن، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أن وزارة الخارجية الأميركية منحت الإذن لعدد من موظفيها وأفراد عائلاتهم بمغادرة إسرائيل.

كما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة أن واشنطن سمحت بالفعل بمغادرة بعض موظفي السفارة مع عائلاتهم، بسبب ما وُصف بمخاطر أمنية متزايدة.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر إقليمي متصاعد، دفع الولايات المتحدة إلى مراجعة انتشارها الدبلوماسي واتخاذ خطوات احترازية لحماية موظفيها.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد جنود وضباط القوات الأميركية المنتشرين في إسرائيل.

هذا ووصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد، التي تعتبر الأكثر تقدماً في العالم، إلى إسرائيل برفقة مجموعتها الضاربة.

يضم الجناح الجوي لأكبر حاملة طائرات في العالم 75 طائرة مقاتلة، بما في ذلك سرب من طائرات إف-35 سي وإف-18.