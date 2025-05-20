واشنطن تحذر: سوريا على بعد أسابيع من انهيار وحرب أهلية

شفق نيوز/ حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، من حدوث "حرب أهلية" في سوريا، مؤكداً أن البلاد على بُعد أسابيع من الانهيار المحتمل.

وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد".

وأكد روبيو أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بالسماح للدبلوماسيين الأميركيين المقيمين في تركيا بالعمل مع المسؤولين المحليين في دمشق لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها، قبل أن يُطلق تحذيراً شديد اللهجة من أن الحكومة السورية المؤقتة على وشك الانهيار"، مشدداً على أن "الإدارة الأميركية تريد مساعدة تلك الحكومة على النجاح، لأن البديل هو حرب أهلية شاملة".

وتابع: "إذا تأملنا الوضع في المنطقة، لنقل بعد عامين، حيث تنعم سوريا ولبنان بالاستقرار، فإن ذلك يفتح آفاقاً واسعة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، هذه مهمة صعبة بلا شك".