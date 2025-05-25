واشنطن تحث الشرع على دمج "قسد" بالمؤسسات الرسمية السورية

شفق نيوز/ أكد كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يضمن سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي، وبحث آليات دمج قوات قسد، ضمن مؤسسات الدولة.

ووفق ما نقله تلفزيون سوريا عن رئاسة الجمهورية، بحث الجانبان خلال لقاء في إسطنبول، تنفيذ رفع العقوبات الأمريكية باعتبارها عبئًا كبيرًا على الشعب السوري، وتعوق جهود التعافي الاقتصادي.

وتناولت المباحثات دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية بما يشمل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار.

وأكد المبعوث الأمريكي بدء بلاده إجراءات تخفيف العقوبات تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأن العملية مستمرة حتى الرفع الكامل والشامل لها.

من جانبه، أبدى الشرع استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار ضمن بيئة مستقرة وآمنة

واتفق الطرفان على ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفق الاتفاقيات ذات الصلة.