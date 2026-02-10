واشنطن تحاصر حزب الله باستهداف "القرض الحسن" و"صرافة الذهب"

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض، اليوم الثلاثاء، عقوبات تستهدف ما وصفته بآليتين رئيسيتين يستخدمهما حزب الله المدعوم للحفاظ على استقراره الاقتصادي، هما توليد الإيرادات بالتنسيق مع إيران واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.

وأضافت الخزانة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العقوبات شملت شركة صرافة الذهب اللبنانية "Jood SARL" التي قالت إنها تعمل تحت إشراف مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، وتحوّل احتياطيات الحزب من الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "حزب الله يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط" مضيفاً أن الوزارة ستعمل على "قطع هؤلاء عن النظام المالي العالمي" لمنح لبنان فرصة للعودة إلى الاستقرار.

وذكرت الخزانة أن حزب الله يواصل استخدام "القرض الحسن"، التي قالت إنها تعمل ظاهرياً كمنظمة غير حكومية بموجب ترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية، لتقديم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، بما يتجاوز ما هو مُعلن في وثائق تسجيلها.

كما لفتت الى أن العقوبات طالت أيضاً شبكة مشتريات وشحن سلع قالت إن ممولين لحزب الله يديرونها من عدة دول بينها إيران، مشيرة إلى أن العضو المقيم في إيران ضمن فريق تمويل حزب الله علي قصير ينسق مع مجموعة مساعدين عبر ولايات قضائية عدة للالتفاف على العقوبات وجمع الأموال للحزب.

وبحسب البيان، شملت الإجراءات أيضاً فرض عقوبات على شبكة "مشتريات وشحن سلع" مرتبطة بجهات تمويل لحزب الله تعمل في عدة دول، بينها إيران، وذكرت من بين الأسماء المدرجة روسياً مقيماً في موسكو يدعى Andrey Viktorovich Borisov، إضافة إلى شركات من بينها Platinum Group International Dis Ticaret Limited Sirketi في تركيا وSea Surf Shipping Limited وBrilliance Maritime Ventures S.A.

وقالت الخزانة إن سفينتين هما BRILLIANCE وLARA جرى تحديدهما كممتلكات محجوبة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي 13224 بصيغته المعدلة، وهو إطار العقوبات الخاص بمكافحة الإرهاب الذي استندت إليه إجراءات اليوم.

وكان مصرف لبنان قد أصدر في تموز/ يوليو 2025 تعميماً يحظر على المؤسسات المالية المرخّصة إجراء تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع القرض الحسن.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية، وتقول إن أي أصول للأشخاص والكيانات المدرجة ضمن نطاق الولاية الأميركية تُحجب، كما يُحظر على الأميركيين إجراء معاملات معها.