واشنطن تتحصن دفاعياً في قواعدها العسكرية بسوريا "تحسباً لهجمات إيرانية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر سوري مطلع، باتخاذ القوات الأمريكية إجراءات احترازية في قواعدها العسكرية بسوريا منها تفعيل أنظمة رادار ودفاع جوي بالتزامن مع شن إسرائيل هجوماً واسعاً على مواقع إيرانية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصدر إن "القوات الأمريكية أجرت تحركات بين قواعدها ونقلت معدات عسكرية متطورة منها أنظمة رادار ودفاع جوي من العراق إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين".

ورصدت وكالتنا، الأسبوع الماضي، أكثر من 100 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبرت من العراق عبر منفذ الوليد الحدودي، متجهة إلى قواعد التحالف في محافظة الحسكة السورية.

وشملت القافلة آليات عسكرية، ومواد لوجستية مثل الوقود والمياه والمواد الغذائية، إضافة إلى شاحنات مغلقة يُعتقد أنها تحمل أسلحة وذخائر.

وليلة أمس الجمعة، شوهدت قنابل ضوئية فوق قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال شرق الحسكة، والتي تعرضت مراراً لهجمات صاروخية و من قبل مسيرات قالت واشنطن إنها اطلقت من الأراضي العراقية التي تبعد عنها نحو 15 كيلومترا.

وقالت مصادر من محيط القاعدة لوكالة شفق نيوز إن "مضادات جوية اسقطت مسيرة إيرانية أثناء تحليقها فوق القاعدة".

وتشير مصادر شفق نيوز إلى إن "القوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير والشدادي وفي مواقعها في دير الزور إلى جانب قاعدة التنف في أقصى جنوب شرقي محافظة حمص بسوريا شهدت حالة استنفار واتخاذ إجراءات أمنية تحسباً لتعرضها لأي هجمات انتقامية من إيران".

وشهدت سماء سوريا ليلة الجمعة اعتراض إسرائيل لعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية فوق مناطق جنوب البلاد ومنها العاصمة دمشق كما سقطت مخلفات عدة صواريخ إيرانية في منطقة درعا أثناء توجهها إلى إسرائيل.

صرح مسؤولون إيرانيون كبار، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، بأن الهجمات التي تشنها قوات بلادهم على إسرائيل ستستمر وستتوسع خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن المسؤولين قولهم، إن: رد الليلة الماضية على اسرائيل كان محدودا، وإن الهجمات ستمتد الى القواعد الامريكية في المنطقة.