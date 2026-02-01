"واشنطن بوست": غوغل انتهكت قواعد الذكاء الاصطناعي لصالح إسرائيل

شفق نيوز- متابعة

كشفت وثائق لصحيفة "واشنطن بوست" أن شركة غوغل الأميركية انتهكت قواعدها الداخلية التي تحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأسلحة أو المراقبة العسكرية.

وأشارت الوثائق إلى أن ذلك جرى من خلال مساعدة مقاول عسكري إسرائيلي على تحليل مقاطع فيديو مسجلة بواسطة الطائرات المسيرة خلال عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقنية "جيميني" للذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل تم استخدامها من قبل مؤسسة دفاعية إسرائيلية، حيث تلقت الشركة في تموز/ يوليو 2024 طلب دعم فني من شخص يستخدم عنوان بريد إلكتروني تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وقد تطابق الاسم المذكور في الطلب مع اسم موظف في شركة "CloudEx" الإسرائيلية للتكنولوجيا، التي يُعتقد أنها تعمل كمقاول لصالح الجيش الإسرائيلي.

وحسب الوثائق، تضمن الطلب المساعدة على تحسين موثوقية نظام "جيميني" في التعرف على أشياء مثل الطائرات المسيرة والمدرعات والجنود في مقاطع الفيديو الجوية. وردا على ذلك، قدم موظفو قسم الخدمات السحابية في جوجل اقتراحات بديلة وأجروا اختبارات داخلية، وفقا للصحيفة.

يأتي هذا التقرير في وقت أعلن فيه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية للتسوية في قطاع غزة، والتي تشمل إنشاء إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية ونزع سلاح حركة حماس، والانتقال من حالة الهدنة إلى عملية إعادة الإعمار.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة غوغل الداخلية تحظر صراحة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تتعلق بالأسلحة أو المراقبة الجماعية، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية في الشركة.