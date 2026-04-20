واشنطن: الجولة الثانية من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد الخميس

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الجولة الثانية من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية على مستوى السفراء ستعقد الخميس المقبل.

من جانبه، نقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن "اجتماعا ثانيا سيعقد الخميس المقبل بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل".

وأضاف المصدر اللبناني أن الاجتماع يعتبر استكمالا لاجتماع الثلاثاء الماضي، بحضور سفيرة لبنان لدى واشنطن والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.

الى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، ان المفاوضات ستناقش ترسيم الحدود الدولية رغم وجود خلافات حدودية في مزارع شبعا.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي،: نعمل في لبنان على خلق واقع جديد لإعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وفدا برئاسة السفير سيمون كرم سيجري مفاوضات ثنائية مع إسرائيل، وفق بيان للرئاسة، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف عون،: "لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه"، متمسكا بموقف بيروت بفصل المفاوضات مع تل أبيب عن مسار تفاوض واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وخلال أول اجتماع على هذا المستوى منذ 43 عاما، اتفق سفيرا لبنان وإسرائيل لدى واشنطن على بدء مفاوضات سلام مباشرة يُحدد مكانها وموعدها لاحقا.