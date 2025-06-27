"هآرتس": قادة الجيش الإسرائيلي أمروا بإطلاق النار على طوابير تلقي المساعدات في غزة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، أن الجنود الإسرائيليين تلقوا أوامر من قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين المتجمعين للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عسكريين إسرائيليين بأن قادة الجيش أصدروا خلال الشهر الجاري أوامر بإطلاق النار على سكان غزة عند نقاط توزيع المساعدات.

ووفقاً للصحيفة، فقد كشف جنود إسرائيليون في غزة أن الجيش تعمد في الشهرين الماضي والجاري إطلاق النار على الفلسطينيين بالقرب من أماكن توزيع المساعدات.

ومن خلال مقابلات مع ضباط وجنود، اتضح أن القادة أمروا القوات بإطلاق النار على الحشود بهدف تفريقهم أو إبعادهم، حتى عندما كان واضحاً أنهم لا يشكلون أي خطر.

وفي تصريح لممثل رسمي عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تمين الكيتان، أعلن أنه منذ 27 أيار/ مايو الماضي، ومنذ إنشاء "صندوق غزة الإنساني" من قبل السلطات الأمريكية والإسرائيلية، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 410 فلسطينيين كانوا يتوجهون للحصول على الطعام من نقاط التوزيع.

وبحسب الصحيفة، أمر المدعي العسكري العام بفتح تحقيق لدى الجهة المختصة في شبهات بارتكاب جرائم حرب عند نقاط توزيع المساعدات.

يذكر أن إسرائيل رفضت التعاون مع وكالة الأونروا، التي كانت مسؤولة سابقا عن الإمدادات الإنسانية لغزة، وافتتحت مع صندوق أمريكي خاص (GHF– صندوق غزة الإنساني) نقاط توزيع في المناطق التي تعتبرها خالية من حركة حماس.