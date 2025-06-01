هيئة دعم فلسطين لشفق نيوز: مخرجات قمة بغداد لم تُنفذّ ونعوّل على دولتين

شفق نيوز/ كشف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، يوم الأحد، أن مخرجات "قمة بغداد" لم يتم تنفيذ أي من بنودها، فيما أكد أن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم يسفر عن نتيجة لغاية الآن، مشيراً إلى وجود أمل بمناقشة الوسطاء مع ويتكوف للوصول إلى الاتفاق.

وقدّمت حركة حماس، أمس السبت، ردها الرسمي الذي تضمّن تعديلات على بنود المقترح الأمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة في بيان أن موقفها يهدف إلى الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، يرافقه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

لكن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، هاجم ردّ الحركة بشدة، ووصفه بأنه "غير مقبول تماماً"، معتبراً أنه يعيد الأمور إلى الوراء، بدل التقدم نحو الحل.

وفي المقابل، شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، على أن الحركة لم ترفض الاقتراح الأمريكي رفضاً قاطعاً، بل قدّمت تعديلات واقعية تهدف لإنجاح الاتفاق، مؤكداً في بيان أن "رد الحركة لا يمثل رفضاً للمبادرة، بل سعياً لضمان تطبيقها بصورة تحقق الأهداف الإنسانية والسياسية المرجوة، وأبرزها وقف العدوان وانسحاب الاحتلال".

وبهذا الصدد، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، لوكالة شفق نيوز، إن "مقترح ويتكوف تبنى معظم المطالب الإسرائيلية، فيما طالبت حماس بتعديلات تضمن معالجة التخوفات التي لديها بشأن المساعدات والانسحاب الإسرائيلي، والوضع باقٍ على حاله لغاية الآن".

ويشير عبد العاطي، إلى أن "الآمال معقودة حالياً على الوسطاء وخاصة مصر وقطر في معالجة هذه الملاحظات مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل مصرّة على إطالة الحرب وتستخدم المفاوضات كغطاء لإطالتها".

ويؤكد عبد العاطي، أن "إلى جانب مصر وقطر، هناك دور لدول عربية لكنها غير مؤثرة لغاية الآن، حتى بعد عقد القمة العربية في بغداد التي وفرت إطاراً عربياً للتباحث بشأن غزة، حيث لم تنفذ مخرجاتها وقراراتها الأساسية، كما لم يتم اتخاذ التدابير العربية لضمان انفاذ هذه القرارات، وبالتالي جاءت كباقي القمم العربية السابقة".

يذكر أن قادة الدول العربية طالبوا في بيان لـ"إعلان بغداد" الصادر عن القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد في 17 آيار/ مايو 2025، بوقف فوري للحرب في غزة، وبنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب مجموعة من القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية، أن القضية الفلسطينية تتعرض الآن لمخاطر وجودية جراء ما يفعله الكيان الإسرائيلي في البلاد، فيما دعا إلى أن تكون المرحلة المقبلة في قطاع غزة من دون وجود حركة حماس فيها.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد ذكر في القمة العربية، أن "رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، وأن يتوقف العدوان المستمر الذي يغذي الصراع والعنف".

وأكد رفض العراق المستمر لأفعال التهجير القسري للفلسطينيين، مع وجوب إيقاف المجازر في غزة، والاعتداءات على الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى "عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة، وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القطاع وفي الضفة الغربية".

وأعلن رئيس الوزراء عن مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب، مؤكداً مساهمة العراق بمبلغ عشرين مليون دولار لإعمار غزة.