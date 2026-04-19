هيئة العمليات البحرية البريطانية: 29 سفينة عبرت هرمز خلال اليومين الماضيين

أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، يوم الأحد، بأن 29 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، منها 19 يوم أمس السبت و10 أول أمس الجمعة.

وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، إن السفن تحاول عبور مضيق هرمز وتعود بسبب المخاطر في الوقت الحالي.

وأشارت إلى تسجيل 33 حادثاً منذ آذار/ مارس الماضي شملت سفناً وبنية تحتية بالخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأكدت الهيئة، أن مستوى الخطر البحري العام في الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب "حرج".

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن بيانات التتبع أظهرت توقف حركة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل.

وذكرت الوكالة، أن ‏التوقف جاء بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده يوم أمس السبت.

وأكدت طهران، عبر تصريحات لمسؤولين كبار، في وقت سابق من اليوم الأحد، وجود نظام جديد يحكم مضيق هرمز، وأن فرض الأمن "انتهى".

وقال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى.

وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.