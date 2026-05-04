هيئة البحرية البريطانية: اشتعال النيران بسفينة قرب ميناء صقر الإماراتي

أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، يوم الاثنين، باشتعال نيران داخل سفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي.

ودعت هيئة البحرية البريطانية، السفن التي تختار عبور مضيق هرمز، إلى النظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية.

بدورها، أشارت وزارة الشؤون البحرية بكوريا الجنوبية، إلى ان انفجاراً وقع بغرفة محركات سفينة كورية، يوم الاثنين، في مضيق هرمز.

من جانبها، أكدت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن 24 من أفراد الطاقم على متن السفينة الكورية في مضيق هرمز.

وفي شأن قريب، أكدت الإمارات، إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية باستهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وهدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإيقاف السفن المخالفة لمبادئ قواته في مضيق هرمز بالقوة، فيما أكد مسؤول أميركي أن قواعد الاشتباك عدلت وأذن لقواتنا بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر مضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري، أن ادعاءات المسؤولين الأميركيين بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز لا أساس لها وكاذبة.

وأضاف، أن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لم تعبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

وقال مسؤول إيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن طهران أطلقت نيراناً تحذيرية باتجاه سفينة حربية أميركية لمنعها من دخول مضيق هرمز، دون تأكيد وقوع أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.