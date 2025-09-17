هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب انتهاكات ممنهجة بجنوب سوريا

شفق نيوز- دمشق

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء، من ارتكاب القوات الإسرائيلية، التي تسيطر على أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه الانتهاكات تشمل التهجير القسري للسكان، ومصادرة المنازل وهدمها، وحرمان الأهالي من سبل عيشهم، إضافة إلى نقل محتجزين سوريين بشكل غير قانوني إلى داخل إسرائيل.

وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بتعليق أي دعم عسكري لإسرائيل قد يسهّل هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عنها، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لوقف "التدهور المستمر في الوضع الحقوقي والإنساني بجنوب سوريا".

ميدانياً، أفادت مصادر محلية في ريف القنيطرة الشمالي، بأن القوات الإسرائيلية نفذت فجر اليوم عملية توغّل واسعة في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا، تخللها تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأضافت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن العملية شملت دهم وتفتيش عدد من المنازل في قرى خان أرنبة وجباتا الخشب وأوفانيا، وأسفرت عن اعتقال أربعة شبان اقتيدوا إلى جهة مجهولة.

سياسياً، نقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن مصدر سوري رسمي قوله إنه "لا يمكن الحديث عن أي اتفاق أمني مع إسرائيل ما لم تنسحب قواتها إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي"، مشدداً على أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تستند إلى اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وأن تضمن السيادة السورية الكاملة.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متصاعدة من تدهور الوضع الإنساني في ريف القنيطرة، حيث يواجه السكان ضغوطاً معيشية وأمنية خانقة، فيما يرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعثر الجهود الدبلوماسية ينذران بمرحلة جديدة من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى ملفات إقليمية أوسع.