"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني قذائف الفوسفور الأبيض فوق منطقة سكنية في بلدة يحمر جنوب لبنان.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن القذائف أُطلقت بالمدفعية وانفجرت جواً فوق منازل في البلدة بتاريخ 3 مارس/ آذار 2026.

وأضافت أنها تحققت وحددت الموقع الجغرافي لسبع صور تظهر قذائف الفوسفور الأبيض وهي تنفجر في الجو فوق منطقة سكنية في البلدة.

وأظهرت الصور، بحسب المنظمة، فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد حرائق اندلعت في منزلين على الأقل وسيارة في المنطقة.

وقال الباحث في المنظمة رمزي قيس إن "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للفوسفور الأبيض فوق مناطق سكنية أمر مقلق للغاية وسيكون له عواقب خطيرة على المدنيين".

وأوضحت المنظمة أن الفوسفور الأبيض مادة كيميائية تشتعل عند ملامسة الأكسجين ويمكن أن تسبب حرائق وحروقاً خطيرة وأضراراً تنفسية، مشيرة إلى أن استخدامه فوق مناطق مأهولة يُعد هجوماً عشوائياً محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي.