"هيومن رايتس ووتش": الغارات الإسرائيلية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب

شفق نيوز – بيروت

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، من أن استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة قد يعرّض الدول المورّدة لخطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة محتملة في لبنان.

وأكدت المنظمة أن "الغارات الإسرائيلية وتوسيع العمليات البرية هناك، إلى جانب التهديد بتهجير السكان قسراً، قد ترقى إلى جرائم حرب".

في موازاة ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بـ"سقوط قتيل وإصابة شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد".

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة حانيتا، على خلفية تحذيرات من إطلاق صواريخ من لبنان، وسط حالة من التوتر الأمني على طول الحدود.

وفي السياق، تسببت الغارات في تدمير جسر القاسمية الحيوي الذي يربط بين مدينتي صيدا وصور، ما أدى إلى تعطيل حركة التنقل في المنطقة وزيادة المخاوف من تصعيد أوسع.