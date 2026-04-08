هيغسيث يكشف تفاصيل "سحق" القدرات العسكرية الإيرانية بـ"10% من قوة أمريكا"

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

قدم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، عرضاً مفصلاً لنتائج العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة نجحت خلال أقل من 40 يوماً في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية باستخدام نحو 10% فقط من قوة القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM).

وقال هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، في واشنطن، إن العمليات "لم تكن مجرد رد فعل، بل حملة دقيقة" بدأت باستهداف المواقع النووية ضمن عملية "مطرقة منتصف الليل" (Midnight Hammer)، أعقبتها عملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury) التي وصفها بأنها "انتصار عسكري"، مؤكداً أنها "حيّدت الجيش الإيراني في غضون دقائق من بدء الهجمات الرئيسية".

وأضاف أن "القوة البحرية الإيرانية أصبحت في قاع البحر"، مشيراً إلى تدمير الفرقاطات والغواصات وزوارق زرع الألغام، إضافة إلى "حاملات الطائرات المسيّرة" التي كانت تمتلكها طهران.

وتابع أن "سلاح الجو الإيراني وشبكة الدفاع الجوي زالا بالكامل"، قائلاً: "نحن الآن نملك سماءهم"، في إشارة إلى حرية الحركة الكاملة للطيران الأميركي فوق الأجواء الإيرانية.

وأشار إلى أن البرنامج الصاروخي الإيراني "دُمّر وظيفياً"، مبيناً أن إيران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لكن تم إسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأوضح أن "الموجة الأخيرة التي شملت 800 ضربة مركزة دمّرت القاعدة الصناعية الدفاعية بالكامل"، مؤكداً أن إيران "باتت غير قادرة على إعادة بناء الصواريخ أو المسيّرات بعد تسوية المصانع بالأرض".

وبيّن أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار بعد إدراكها أن "البديل كان استهداف البنية التحتية المدنية"، مشيراً إلى أن "أهدافاً إضافية كانت جاهزة وتشمل محطات الطاقة والجسور ومنشآت النفط"، قبل أن يتم قبول الهدنة.

وأكد هيغسيث أن "مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية دُمّرت"، وأن "الوحدات المتبقية لم تعد قادرة على التنسيق"، مضيفاً أن "قيادات الصف الأول تم القضاء عليها بشكل منهجي".

وشدد على أن العمليات العسكرية، التي نُفذت بالتعاون مع "الشركاء الإسرائيليين"، حققت أهدافها المخطط لها، معتبراً أن إيران "عاجزة عن حماية أراضيها أمام جزء بسيط من القوة الأميركية".