هيغسيث يعلن بدء عملية "عين الصقر" ضد داعش في سوريا

شفق نيوز- واشنطن/ دمشق

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، السبت، أن القوات الأميركية بدأت عملية في سوريا تستهدف مقاتلي تنظيم "داعش- الدولة الإسلامية" وبنيته التحتية ومواقع أسلحته.

وقال هيغسيث، في بيان إن العملية التي حملت اسم "عين الصقر" لا تمثل بداية حرب بل "إعلان ثأر".

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria. This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

وتزامن الإعلان مع شن الطيران الأمريكي ضمن التحالف الدولي سلسلة غارات جوية على مواقع وقواعد تابعة للتنظيم في بادية دير الزور والرقة وحمص، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مشيراً إلى سماع دوي انفجارات متتالية في ريف دير الزور وبلدة معدان بريف الرقة، إضافة إلى سقوط أربعة صواريخ في بادية دير الزور.

ويأتي التصعيد بعد قرب تدمر في 13 كانون الأول 2025 أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني وإصابة آخرين خلال مهمة لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب وزارة الدفاع الأميركية، في هجوم نسب إلى تنظيم داعش.