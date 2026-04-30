هيغسيث: ترمب يسعى لـ"اتفاق عظيم" مع إيران التي تتبع نهج كوريا الشمالية

هيغسيث وترمب (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترمب يقود المساعي لإبرام "اتفاق عظيم" مع إيران، كاشفاً أن الأخيرة تتبع استراتيجية كوريا الشمالية للحصول على سلاح نووي عبر بناء درع صاروخي.

وأضاف هيغسيث في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "ليس بإمكان إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية ونعمل على ألا تحصل على سلاح نووي، وأن عملية (الغضب الملحمي) حققت نجاحاً باهراً وأتاحت فرصة عظيمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتابع وزير الحرب: "نعيد بناء جيش يزرع في نفوس خصومنا رعباً شديداً، كما نعمل على تحقيق الهيمنة في مجال الطائرات المسيرة".

وأوضح أن "طلب ميزانية الدفاع للعام المقبل يعكس إلحاح اللحظة الراهنة، وأن زيادة موازنة البنتاغون تضمن قدرة قواتنا على التعامل مع التهديدات المعقدة لأمننا القومي"، لافتاً إلى أن "أكبر خطر نواجهه اليوم هو الديمقراطيون الانهزاميون الساعون لتقويض جهودنا ضد إيران".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، إن "موازنة البنتاغون تدعم إحياء الصناعات العسكرية وتهدف إلى تحديث قدراتنا العسكرية، ويجب أن يكون جيشنا مستعداً للردع والتعامل مع التحديات والعالم المعقد، وسأسعى دائماً إلى تمكين جيش الولايات المتحدة من تحقيق ردع دائم".