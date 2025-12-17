هزة أرضية وصواعق تضرب شرق السعودية

شفق نيوز- الرياض

ضربت هزة أرضية فجر اليوم الأربعاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الهزة عند الساعة 01:11:23 بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض.

وأكدت الهيئة أن الهزة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وجاءت هذه الهزة بالتزامن مع صدور تنبيهات جوية من المركز الوطني للأرصاد، شملت 9 مناطق إدارية في المملكة، تتضمن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتساقط الثلوج، ونشاط في الرياح مع صواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، بدءاً من ساعات فجر اليوم وحتى المساء.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد هطول أمطار ورياحاً نشطة مع صواعق رعدية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.