هزة أرضية في قم تزامناً مع أنباء عن ضربة إسرائيلية استهدفت منشأة فوردو النووية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، ليل الاحد الاثنين، بوقوع هزة أرضية خفيفة في محيط مدينة قم، في وقت يتزامن مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن شنّ غارة جوية استهدفت منشأة "فوردو" النووية الواقعة تحت الأرض قرب المدينة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة الانفجار أو الهزة، وما إذا كانت ناجمة عن نشاط زلزالي طبيعي أم عن الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل.

وقال مركز رصد الزلازل الإيراني إن الهزة التي ضربت قم بلغت 2.5 على مقياس ريختر ولم تسفر عن أضرار تُذكر، غير أن توقيتها وموقعها الجغرافي أثارا تكهنات بشأن احتمال ارتباطها بالقصف الإسرائيلي.

وتُعد منشأة فوردو واحدة من أكثر المنشآت النووية تحصيناً في إيران، وتقع على عمق عشرات الأمتار تحت جبل صخري.