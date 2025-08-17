هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب الجزائر

شفق نيوز- الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الأحد، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.8 درجات بمدينة تبسة شمال شرقي البلاد.

وأشار "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية" إلى أن مركز الهزة يقع على بعد 10 كم جنوب شرق بلدة نقرين.

وأضاف المركز أن هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.7 درجات سجلت لاحقاً على بعد 26 كيلومتر جنوب شرق نقرين بمدينة تبسة.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية أنها لم تسجل أي خسائر جراء الهزتين، مؤكدة أنها تواصل عمليات التعرف والاستطلاع.