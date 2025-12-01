هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب هرمزجان الإيرانية

شفق نيوز- طهران

أفاد مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزجان الإيرانية، يوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "فين" بمحافظة هرمزجان ولحسن الحظ لم تقع أضرار.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مهرداد حسن زاده، إنه "وقع زلزال في الساعة 7:56 صباحًا على عمق 10 كيلومترات".

وأضاف أن "مركز الزلزال وقع على بعد 31 كيلومترا من (فين)، و36 كيلومترا من (قلعة قاضي)، و43 كيلومترا من (تخت)، وعلى بعد 43 كيلومترا من مركز محافظة بندر عباس.

وتابع زاده، أنه "لحسن الحظ، لم يتسبب هذا الزلزال في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في المناطق القريبة من مركز الزلزال، كما أجرت فرق التقييم تحقيقات شاملة للوضع"، مؤكدا أن "الأوضاع في المنطقة طبيعية ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل في مدن فين وقلعة قاضي وتخت".