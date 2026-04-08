"هرمز" تحت اختبار الهدنة.. حركة ملاحية محدودة ورسوم عبور لتمويل إعادة الإعمار

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن بيانات الشحن، يوم الأربعاء، بوجود حركة محدودة للسفن في مضيق هرمز بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول إقليمي مشارك في المفاوضات الإيرانية- الأميركية، أن "خطة وقف إطلاق النار، الممتدة لأسبوعين، تتضمن السماح لكل من إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم على السفن العابرة عبر المضيق".

وأضاف المسؤول أن "إيران تعتزم توجيه هذه العائدات إلى جهود إعادة الإعمار".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فجر اليوم الأربعاء، عن السماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين المقبلين، شريطة التنسيق المباشر مع القوات المسلحة الإيرانية.

​ويأتي هذا الإعلان في وقت يمر فيه نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، ويشكل الحديث عن "قيود فنية" متغيرا جديدا، حيث كانت المنطقة تشهد عبور أكثر من 100 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب ضمن نظام ملاحي مستقر منذ عقود بين المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية.