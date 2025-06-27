هرباً من الهجمات في مضيق هرمز.. السفن تتنكر بهويات روسية وصينية

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عن تنكر العديد من السفن بالقرب من مضيق هرمز بهويات "روسية وصينية"، هرباً من الهجمات ضدهم.

ووفقاً للوكالة، فقد بدأ استخدام هذه الإشارات مع اندلاع النزاع بين إسرائيل وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال آمي دانيال الرئيس التنفيذي لشركة "ويندوارد" المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية وبيانات تتبع سفن، إن "الانطباع لدى مالكي السفن هو أنه بسبب الطبيعة المعقدة لقطاع الشحن البحري، من الصعب معرفة أو التحقق بوضوح من تسلسل الملكية بالنسبة للجنسيات التي قد يكون التهديد عليها أكبر في مجال الشحن، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف أن "55 سفينة أرسلت 101 رسالة من هذا النوع في مناطق مختلفة من الخليج والبحر الأحمر في الفترة من 12 إلى 24 حزيران/ يونيو، منها رسائل أنها ذات ملكية صينية أو أنها سفن الخام الروسي على أمل تفادي الهجمات لأن هذين البلدين أقل عرضة للاستهداف مقارنة بالسفن الغربية".

كما أشار إلى "زيادة حركة الملاحة البحرية التجارية 30% في 24 حزيران/ يونيو، وهو اليوم التالي لوقف إطلاق النار".

وتابع دانيال، قائلاً إنه "لم يتم رصد الرسائل غير المعتادة قبل 12 حزيران/ يونيو إلا في البحر الأحمر فقط تقريباً، وكان البحر الأحمر محور سلسلة من الهجمات يشنها الحوثيون منذ بدء حرب إسرائيل على غزة".

وحذر مركز المعلومات البحرية من التداخل الإلكتروني في المنطقة الذي يؤثر على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية.