هجوم يمني يصيب قاعة المسافرين في مطار بن غوريون الإسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن السلطات دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون.

كما نبه موقع "واينت"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن سقوط طائرة مسيرة في مطار رامون بمنطقة وادي عربة. ونتيجة لذلك، تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في المطار. وأفادت هيئة المطارات بأنه "يجري فحص المدرجات".

من جهة أخرى، أفيد بجرح شخص إثر إصابته بشظايا في مطار رامون.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن.