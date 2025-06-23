بـ4 دفعات من الصواريخ.. إيران تهاجم إسرائيل وحالة هلع على الأرض

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاثنين، شن هجوم جديد على مناطق متقرفة من إسرائيل، بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، دوي صفارات الإنذار في جميع المناطق.

وأكدت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من إيران، ودوي صفارات الإنذار في مناطق الشمال، ومناطق متفرقة من الجولان، المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية وجهت دعوات عاجلة للإسرائيليين، من أجل الدخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأبلغت وسائل إعلام، بدوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس، لافتة إلى أن معلومات أولية تشير إلى أن صاروخا إيرانيا ضرب هدفا في منطقة أسدود.

وفي وقت لاحق، شنت إيران هجوما ثانياً، بإطلاق 9 صواريخ استهدفت مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، بينما أفادت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في الجولان.

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