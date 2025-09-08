هجوم مسلح على مركز للشرطة غرب تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل عنصري شرطة وإصابة ثالث في هجوم مسلح على مركز للشرطة بولاية إزمير غرب تركيا.

وذكرت قناة "N-TV" التركية أن "ضابطين قتلا وأصيب آخر، بهجوم مسلح على مركز للشرطة في إزمير غرب البلاد".

وأضافت أن "المهاجم، البالغ من العمر 16 عاما، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا.

وأكد رئيس بلدية إزمير، جميل توغاي "وقوع الهجوم ومقتل عناصر من الشرطة، دون أن يحدد عدد الضحايا بشكل رسمي"، حسب القناة.

ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية المهاجم أو دوافعه، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.