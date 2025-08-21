هجوم مسلح على سجن الأحداث بالحسكة و"قسد" تستنفر

شفق نيوز- دمشق/ الحسكة

أفادت مصادر محلية بشنّ مسلحين مجهولين، مساء الخميس، هجوماً على سجن الأحداث في حي الكلاسة بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى هروب عدد من النزلاء.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تصدّت للهجوم على السجن وتمكنت من تطويق محيط المنشأة، دون ورود معلومات فورية عن خسائر.

وفي وقت لاحق، أصدرت قوى الأمن الداخلي في الحسكة بياناً نفت فيه أن يكون ما جرى "عملاً إرهابياً"، موضحة أن ما حدث كان "محاولة هروب نفذها بعض السجناء عبر إثارة الفوضى داخل السجن". وأضاف البيان أن الوضع في المدينة "مستقر وتحت السيطرة بشكل كامل".

ويأتي ذلك وسط توتر أمني متكرر في الحسكة، حيث سبق أن حاول تنظيم داعش استهداف سجون ومراكز احتجاز تضم عدداً من عناصره، ما أبقى هذه المواقع في حالة استنفار دائم.