هجوم مركّب بالصواريخ والمسيّرات من إيران واليمن يضرب اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الأحد، أن إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب يشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران واليمن، في تطور غير مسبوق على مستوى.

وذكرت وسائل إعلام أن الهجمات أسفرت عن إصابة مباشرة في مدينة "ريشون لتسيون" جنوبي تل أبيب، بينما أكدت وسائل إعلام عبرية وقوع أضرار مباشرة في أربعة مبانٍ سكنية على الأقل داخل مدينة تل أبيب نتيجة سقوط صواريخ.

كما سُجل اندلاع حريق كبير في منطقة "بيت يام" جنوب غربي تل أبيب، في أعقاب ما وصفته السلطات بـ"ضربة مباشرة"، دون تقديم تفاصيل أولية حول وقوع إصابات بشرية.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب إطلاق إيران موجات متكررة من الصواريخ والمسيّرات ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، ردًا على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوياتها، وطالبت السكان بالاحتماء داخل الملاجئ.