هجوم متزامن.. إيران وحزب الله يطلقان صواريخ على إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيران شنت هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل بالتزامن مع هجوم واسع من قبل حزب الله من لبنان.

وأوضحت التقارير أن الهجوم يشمل مناطق جنوب إسرائيل وأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل على اعتراض الصواريخ، بينما تستمر صفارات الإنذار في مناطق متعددة بما فيها الجليل الأعلى والشمال جراء صواريخ حزب الله.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب ومحيطها وبئر السبع والنقب.

بدوره أعلن حزب الله مساء الثلاثاء، إطلاق موجة العمليات "خيبر 1" ضد إسرائيل، بالتزامن مع إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار حزب الله أن هذه الموجة من العمليات بدأت عند الساعة 20:30 من مساء اليوم الثلاثاء، فيما شهدت مستوطنات الشمال، بينها حيفا، وصفد، والعفولة، والخضيرة، وكرمئيل، دوي انفجارات متفرقة إثر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية، بالتزامن مع محاولات اعتراض الصواريخ، شنت هجمات على منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله والبنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء لبنان.

كما تم تفعيل أجهزة الإنذار في مناطق متعددة، منها أفيريم، بيسوتا، قيسارية، الكرمل، مفراط، الجليل الأعلى، وقريوت، تحذيراً من الصواريخ والقذائف المتجهة نحو إسرائيل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخاً أطلقت في هذه الدفعة الجديدة، مستهدفة مناطق شمالية متعددة، مؤكدة سقوط بعضاً منها.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.