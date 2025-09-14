هجوم لقوات حكومية سورية على قسد بدير الزور

شفق نيوز - دير الزور

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، إنها تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجموعات عسكرية تابعة للحكومة السورية في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لقسد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم وقع عند الساعة التاسعة صباحاً بالقرب من جسر العشارة في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، حيث "استهدفت مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة دمشق نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع محاولة تلك المجموعات تأمين عبور مجموعات من المهرّبين عبر نهر الفرات".

وأوضح البيان، أن قوات قسد "تعاملت مع الهجوم واتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة، مشيراً إلى أن التطورات ما زالت مستمرة"، حتى لحظة نشر الخبر.

كما حمّلت قسد، الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف"، متهمة إياها "بتوفير الغطاء لعناصر متورطين في عمليات تهريب تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشهدت منطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي، الأربعاء الماضي، توتراً عسكرياً وقصفاً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الاستقرار واستهداف المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المتكرر بين الطرفين في حلب وريفها، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وانعكاساتها على المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.