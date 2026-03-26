هجوم "عنقودي" جديد يستهدف قلب إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ إيراني "عنقودي" في منطقة تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى تناثر رؤوس متفجرة وشظايا في عدة مواقع وحدوث إصابات.

وذكرت التقارير أن الصاروخ المتشظي سقط في وسط تل أبيب، وتحديداً في منطقة الأبراج التي تضم وزارة الدفاع ومنازل لجنرالات في الجيش الإسرائيلي، فيما لم تتضح في البداية طبيعة الخسائر.

وأشارت إلى أن الشظايا والرؤوس المتفجرة تناثرت في ثلاثة مواقع على الأقل داخل تل أبيب الكبرى، وسط عمليات تمشيط تنفذها الطواقم الإسرائيلية في المناطق المستهدفة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر طبية تسجيل إصابة ثلاثة إسرائيليين على الأقل في أحد مواقع السقوط داخل المدينة، دون صدور حصيلة نهائية.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغات عن سقوط أجزاء من "وسائل قتالية" في مدينة تل أبيب، مؤكدة الدفع بقوات وخبراء متفجرات إلى عدة مواقع.

كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بالعثور على موقع خامس سقطت فيه شظايا ورؤوس متفجرة، في وقت تتواصل فيه عمليات المسح مع اتساع نطاق الحادث في منطقة تل أبيب الكبرى.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت، صباح اليوم الخميس، في وسط إسرائيل ومحيط القدس عقب رصد هجوم صاروخي إيراني جديد، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدة مناطق ووقوع إصابات وأضرار.

كما أفادت التقارير بتصاعد الدخان من أحد أحياء "تل أبيب" بعد سقوط صاروخ انشطاري متعدد الرؤوس، تسبب بأضرار وإصابات لم تُعرف طبيعتها بعد.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من استهداف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما أثار شكوكاً بشأن فاعلية هذه المنظومات، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن فشل هذه الأنظمة في التصدي لموجة صواريخ إيرانية.