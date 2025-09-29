هجوم على سفينة شحن قرب عدن باليمن

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الاثنين، عن تعرض سفينة شحن ترفع العلم الهولندي لهجوم جنوب شرقي عدن باليمن، وفق وكالة "رويترز".

وأكدت "أمبري" أنها على دراية بواقعة على بعد 110 أميال بحرية، مضيفة أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلاً بحرياً من عدن.

ولم تقدم الشركة مزيداً من التفاصيل بشأن الواقعة وطبيعتها، فيما أبلغ ربان سفينة عن مشاهدته ارتطاماً بالماء ودخاناً على بعد مسافة.