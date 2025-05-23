هجوم صاروخي ثالث من اليمن يستهدف وسط إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، فيما دوت صافؤات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى وسط البلاد والضفة الغربية.

وبحسب الصحفي في القناة 12 العبرية ألموغ بوكير، فإن هذا هو الصاروخ الثالث الذي يتم اعتراضه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 120 مستوطنة وسط إسرائيل، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

واستنفر الجيش الإسرائيلي فور رصد الصاروخ وأوعز باستعداد المضادات الدفاعية للانطلاق لاعتراض الصاروخ القادم من اليمن.

ورصد ناشطون فلسطينيون في مدينة الخليل بالضفة الغربية، عبر مقاطع مصورة جرى تداولها، محاولات التصدي للصاروخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن حيث تسبب في تفعيل انذارات في عدة مناطق في البلاد".

وأعلن الحوثيون يوم أمس الخميس استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي بعد ساعات من صاروخ آخر أطلقه الحوثيون على إسرائيل.