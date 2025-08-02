"هجوم سيبراني فلسطيني" يعطل مواقع رياضية إسرائيلية بارزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الإسرائيلية، يوم السبت، عن تعرض مواقع إلكترونية بارزة إلى هجوم سيبراني واسع مصدره قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم أسفر عن تعطل مواقع وتغيير محتوى مواقع أخرى عبر رسائل حملت أبعادا سياسية قوية".

وأضافت أنه كتب في أعلى الصفحة بالمواقع المخترقة عبارة "الوقت ينفد" وذيلت برسالة جاء فيها "من قلب غزة، من قلب المقاومة التي لا تعرف الاستسلام، إن المجازر التي ترتكبونها، سيكون هناك رد واحد (عليها)، المقاومة والسلاح والصمود حتى النهاية".

وأشارت إلى أن "الرسالة التي اخترقت المواقع اتسمت بنبرة نفسية حادة وموجهة، وحملت توقيعاً غير مباشر يفهم منه أن منفذي الهجوم ينتمون إلى إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

ووفقاً لنفس الصحيفة، فإن الهجوم السيبراني استهدف مواقع رياضية بارزة بينها لفرق كرة السلة "هبوعيل القدس، مكابي تل أبيب، هبوعيل تل أبيب، وكذلك موقع إدارة الدوري الممتاز، وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم".

وتابعت: "حتى صباح اليوم، ما تزال بعض المواقع المتضررة خارج الخدمة تماما، وتظهر صفحاتها بيضاء خالية من المحتوى".