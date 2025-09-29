هجوم حوثي بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

أعلن الحوثيون، يوم الاثنين، تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، بواسطة صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين.

وبحسب بيان للحوثيين، نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً، بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ (فلسطين2 الانشطاريِّ) متعددِ الرؤوسِ، مستهدفاً موقعا حساسا في منطقةِ يافا، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ".

وأضاف البيان، أن سلاح الجوِّ المسيَّر نفذ عملية عسكريّةً نوعيةً وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ لإسرائيل في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ (المحتلّةِ)، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ.