هجوم بمسيّرة يعلق الرحلات في مطار دبي.. فيديو

شفق نيوز- دبي

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات عبر مطار دبي الدولي وتحويل بعضها إلى مطار آل مكتوم الدولي، في إجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والموظفين، عقب "حادث أمني" في محيط المطار.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة تتعامل مع "حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة".

وأضاف أن الحادث تسبب في اندلاع حريق بعد إصابة أحد خزانات الوقود، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني في الإمارة تمكنت من السيطرة على الحريق من دون تسجيل أي إصابات.

وفي منشور لاحق، أفاد المكتب بأن "مطارات دبي" حولت بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وفي السياق، أعلنت شرطة دبي إغلاق الحركة مؤقتاً على شارع ونفق المطار في الإمارة.

ويأتي الحادث في وقت تتأثر فيه حركة الطيران في الإمارات والمنطقة الأوسع بالحرب الجارية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، والتي دخلت أسبوعها الثالث.