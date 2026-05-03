هجوم بزوارق يستهدف سفينة شحن قرب السواحل الإيرانية

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، يوم الأحد، عن تلقّيها بلاغاً عن واقعة على بُعد 11 ميلاً بحرياً غرب مدينة سيريك في إيران.

وأضافت الهيئة في بيان أن "ربان سفينة شحن متجهة شمالاً أبلغ عن تعرّضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة".

وأكدت أن "جميع أفراد الطاقم بخير ولا أنباء عن أي آثار بيئية".

وتفرض إيران حظراً شبه كامل على حركة الملاحة العابرة لمضيق هرمز، باستثناء سفنها، منذ أكثر من شهرين.

وخلال الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً مماثلاً على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.

وأكدت واشنطن مراراً أنها لا تعتزم إنهاء الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي ذكره ترمب عندما شن هجمات في 28 شباط/ فبراير في خضم المفاوضات النووية.

بدورها تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.