هجوم اسرائيلي جديد.. طهران تتهم واشنطن بالتورط

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، بينها تبريز و خرم آباد وكرمانشاه.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في أخبار عاجلة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "أربعة مواقع في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، تعرضت لهجمات صاروخية إسرائيلية"، مشيرة إلى "سماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز، عاصمة المحافظة".

كما سُمع دوي انفجارات متتالية في كل من خرم آباد، وكرمانشاه غرب البلاد، وفقاً للوكالة أيضاً.

فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية أخرى، إلى سقوط قتيلين بهجوم إسرائيلي على مواقع للصواريخ في أسد أباد غربي البلاد.

كما كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ابلاغ طهران بشكل مباشر واشنطن ولندن وباريس بأنها ستبدأ شن هجمات واسعة على اسرائيل، مشيرة إلى أن إيران ستستهدف مصالح تلك الدول بالمنطقة إذا ساعدت إسرائيل في الحرب الجارية.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن صاروخاً أمريكياً من طراز "ستاندرد" (Standard Missile) سقط داخل الأراضي الإيرانية، بعد أن تم إطلاقه من سفن حربية أميركية في شرق البحر المتوسط، بهدف حماية "الكيان الصهيوني" خلال تصعيد عسكري أخير.

وبحسب الرواية الإيرانية، فإن الصاروخ، الذي يُعتقد أنه قطع مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر، لم ينفجر عند سقوطه، ما أتاح للخبراء الإيرانيين الاستحواذ عليه بحالة شبه سليمة، واعتبرته وسائل الإعلام "مكسباً تقنياً مهماً".

وذكرت التقارير ذاتها أن كلفة الصاروخ تتراوح ما بين 25 إلى 40 مليون دولار، واصفة إياه بأنه من "أغلى الأسلحة في الترسانة الأميركية"، معتبرة أن الحادثة تُعد "دليلاً مباشراً على الدعم العسكري الأميركي للكيان"، إلى جانب ما وصفته بـ"فشل المنظومات الدفاعية الغربية رغم تسليحها المتطور".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من واشنطن حول هذه المعلومات.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الجيش إعلانه بدء عمليات هجومية تستهدف "أهدافاً نوعية" داخل العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قام بحشد عسكري كبير على الحدود مع لبنان وسوريا، بالتزامن مع شنها غارات جوية على أهداف داخل إيران.

وبالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، أفاد مصدر سوري مطلع وكالة شفق نيوز، باتخاذ القوات الأمريكية إجراءات احترازية في قواعدها العسكرية بسوريا منها تفعيل أنظمة رادار ودفاع جوي بالتزامن مع شن إسرائيل هجوماً واسعاً على مواقع إيرانية.