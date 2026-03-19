هجمات إيرانية جديدة تطال مواقع أمنية وإعلامية في إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الخميس، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية، من بينها وزارة الأمن الداخلي في القدس، ومقار عسكرية، إضافة إلى قناة تلفزيونية في تل أبيب.

وأوضح الجيش في بيانه بقم 35، أن "الضربات طالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، التي وصفها بـ(قلب إدارة الأزمات)، إلى جانب شبكة القناة 13 التي قال إنها تؤدي دوراً محورياً في العمليات النفسية ضد إيران".

كما أشار إلى "استهداف مبنى ومنشآت تابعة لوحدات القوات البرية، بما في ذلك قاعدة عرعر"، مبينا أنها "تعد من أبرز مقار القوات البرية الإسرائيلية وقريبة من حدود لبنان وسوريا".

وأكد الجيش الإيراني أنه "استخدم في هذه العملية دفعة جديدة من الطائرات المسيرة الانتحارية".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.