هجمات إيرانية جديدة تطال قطر والسعودية والكويت (تحديث)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الأربعاء، عن تصديها لعدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية: "تصدينا اليوم لـ8 صواريخ باليستية إيرانية وعدد من المسيرات مع سقوط صاروخ بمنطقة غير مأهولة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

إلى ذلك أكد الجيش الكويتي أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى مساء اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إيران إلى وقف الهجمات على الدول العربية، فيما لم يدن في قراره الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 13 صوتاً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ليتم تمرير مشروع القرار.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.