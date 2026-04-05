هجمات إيرانية تلحق أضراراً بمنشآت مدنية في الإمارات والكويت

شفق نيوز- أبو ظبي/ الكويت

أفادت السلطات الإماراتية يوم الأحد، بتعامل الجهات المعنية مع حادث استهدف ميناء خورفكان، والسيطرة على حرائق مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر هجمات إيرانية، فيما تعرضت الكويت لهجمات أيضاً ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت مدنية حيوية شملت مرافق نفطية ومحطات كهرباء ومياه.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأحد، بأن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادث استهدف ميناء خورفكان، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

وفي الإمارات أيضاً، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: اندلاع 3 حرائق في مصنع بروج للكيماويات، ناجمة عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف المكتب في بيان على منصة "إكس"، أن فرق الاستجابة للطوارئ "باشرت التعامل مع الحرائق بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها.

الكويت

أما في الكويت، فقد تعرضت منشآت مدنية حيوية شملت مرافق نفطية ومحطات كهرباء ومياه، الأحد، إلى هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق دون تسجيل إصابات بشرية، وسط تحرك سريع لفرق الطوارئ لاحتواء الأوضاع وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وتعود هذه الهجمات إلى سلسلة اعتداءات بدأت مساء السبت، طالت أيضاً مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت، وأدت إلى تعطيل العمل فيه مؤقتاً.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الأحد، تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها في كل من شركة البترول الوطنية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاستهداف واعتداء إيراني بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت إن الاعتداء أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق وأدى إلى خسائر مادية جسيمة، لم يسفر عنها تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكرت أن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات المعنية "باشرت على الفور بمساندة قوة الإطفاء العام تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بكفاءة عالية وعملت على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى".

وأفادت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة "طائرات مسيرة معادية جرّاء العدوان الإيراني الآثم"، مشيرة إلى وقوع "أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فاطمة جوهر حياة، في بيان صحافي، إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء حيث إنها تمثل أولوية قصوى.

وأكدت أن "جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.