هجمات أميركية إسرائيلية تستهدف مراكز شرطة في ايران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن إسرائيل واميركا شنتا هجمات استهدفت نحو 30 مركز شرطة في إيران خلال الساعة الماضية، بالتزامن مع استمرار الضربات داخل العاصمة طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل شن هجمات "في قلب طهران"، مشيراً إلى أن الضربات تستهدف مواقع لتخزين الصواريخ.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوماً أميركياً إسرائيلياً أدى إلى تدمير صالة رياضية كبيرة داخل ملعب آزادي غربي طهران اليوم.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مناطق في مدينة برند جنوب غربي طهران تعرضت لهجمات أميركية إسرائيلية.

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة الإيراني تضرر بعض منشآت المياه والكهرباء نتيجة الهجمات التي شنها "الكيان الصهيوني واميركا"، مؤكداً أن الفرق المختصة تعمل على إصلاح الأضرار.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الذي يشنه على إيران "زعزع" قيادتها ويستمر في "تعميق الأضرار" التي تلحق بالنظام الإيراني.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين في إحاطة متلفزة: "هدف العملية هو إلحاق ضرر شديد بالنظام الإيراني إلى أن يزول التهديد الوجودي"، مضيفاً أن الضربة الأولى التي وقعت صباح السبت "زعزعت القيادة الإيرانية"، وأن العمليات مستمرة لتعميق الضرر حتى إزالة التهديد.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى مقتل نحو 3000 إيراني في الغارات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 فبراير / شباط الماضي.