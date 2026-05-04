هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعا للجنود في عدة مناطق جنوبي لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مخازن تعود للحزب.

وقال حزب الله بحسب ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية: "استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجهيزات فنية مستحدثة في بلدة البياضة جنوبي ‎لبنان".

وأكد: "استهداف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة دير ميماس جنوبي ‎لبنان، وقصفنا بالصواريخ قوة إسرائيلية تموضعت داخل منزل في بلدة البياضة جنوبي ‎لبنان".

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات استهدفت أنفاقاً ومخازن لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

وأشار كذلك إلى قصف مدفعي استهدف محيط بلدتي جبشيت وحاروف جنوبي ‎لبنان، وتنفيذ غارة جديدة على بلدة كفرا وقصف مدفعي على بلدة قلاويه جنوبي ‎لبنان.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بخرق حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة.