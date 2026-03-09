هجمات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان.. وغارات إسرائيلية على الضاحية

شفق نيوز- بيروت/ طهران

أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بإطلاق صواريخ بالتزامن من لبنان وإيران نحو إسرائيل، وسط توتر متصاعد في المنطقة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية والإيرانية، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق الشمال والجليل الأعلى ومرج ابن عامر وجنوب حيفا".

وأشارت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية إلى "إطلاق صفارات الإنذار في مسكاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد الصواريخ".

وفي لبنان، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن "مدفعية إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام جنوب لبنان، كما قصفت غارات جوية إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في النبطية، ومؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، فيما تمكن الدفاع المدني من إنقاذ مواطنة من تحت أنقاض مبنى في الغازية إثر غارة إسرائيلية".

من جهته، أعلن حزب الله أنه "رد على التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، مستهدفاً المدينة بصواريخ عند الساعة 05:50 صباحاً".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بـ"صعوبة كبيرة في التصدي لمسيرات حزب الله، مع احتمال إخلاء المستوطنات الحدودية مع لبنان"، في ظل التصعيد المستمر على الجبهتين الشمالية والإيرانية.