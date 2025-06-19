هجمات إسرائيلية تستهدف شرق وغرب إيران ودفاعات أصفهان "تستنفر"

شفق نيوز/ أفاد وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الجمعة، بشن إسرائيل موجة هجمات استهدف مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، فضلا عن أصفهان التي فعلت منظومات الدفاع الجوي.

وقال وسائل الإعلام، إن "موجة هجمات إسرائيلية واسعة غرب إيران".

وأضاف أن "مدينة أصفهان فعلت الدفاعات الجوية"، مبينا أن "الدفاعات الجوية فعلت أيضا في مدينة دماوند شرقي العاصمة الإيرانية طهران".

وتابعت أن "3 انفجارات سمعت بمناطق شرق وشمال طهران"، متابعة أنه "جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة دماوند شرقي العاصمة الإيرانية طهران".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت فجر الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مخبأً محصناً في العاصمة الإيرانية طهران، وسط ترجيحات أولية بوجود شخصيات رفيعة من دوائر صنع القرار في النظام الإيراني داخله.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تصاعد دخان كثيف من منطقة لويزان شمال شرق طهران، وهي المنطقة التي أشارت تقارير سابقة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد نُقل إليها مؤخراً، في أعقاب بدء سلسلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي.

موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، ومقره لندن، كان قد أفاد سابقاً بأن خامنئي لجأ إلى مخبأ تحت الأرض في لويزان، برفقة عدد من أفراد عائلته، من بينهم نجله مجتبى خامنئي، وأنه يدير التطورات العسكرية عبر حلقة ضيقة من المقربين تشمل رئيس مكتبه العسكري ونائب مدير مكتبه.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح يوم الخميس: "أصدرتُ تعليمات مفادها أن لا حصانة لأحد في إيران"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى المرشد الإيراني، بعدما دعا وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت سابق إلى "التخلص من خامنئي".