هجمات حوثية بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء امس الجمعة، تنفيذها هجمات على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" و"الحيوية" في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة (جنوبي إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأشار إلى أن "سلاح الجو المسيّر نفّذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا"، مشيرًا إلى أن "العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح".

وشدّد المتحدث على "أن القوات المسلحة لن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات"، مؤكدًا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ويمتلك صاورخ فلسطين2 تقنية التخفي، ويمكن أن تصل سرعته إلى 16 ماخ، ما يجعله قادراً على التهرب من أحدث منظومات الدفاع الجوي، بما في ذلك "القبة الحديدية" الإسرائيلية، كما يتميز بقدرة عالية على المناورة، ما يعزز فاعليته في اختراق الدفاعات الجوية.

وأطلقت الجماعة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 1679 صاروخًا وطائرة مُسيّرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحسب زعيمها عبد الملك الحوثي.