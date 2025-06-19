نيويورك تايمز: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز/ أفادت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، بأن "إيران تحتفظ بقدرات لإغلاق مضيق هرمز"، الممر الملاحي الأكثر حيوية لنقل النفط في العالم.

وذكرت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين عسكريين، أن "إيران تحتفظ بالأصول البحرية وقدرات أخرى لإغلاق مضيق هرمز".

هذا وأثار تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران مخاوف من أن تحاول طهران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر حوالي خُمس النفط الخام العالمي عبره.

وكان البرلمان الإيراني كشف السبت الماضي، عن دراسته بجدية لإغلاق مضيق هرمز البحري.

كما كان العميد إسماعيل كوثري، في القوات المسلحة الإيرانية، أعلن أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وسنتخذ القرار الأمثل بكل حزم".

وعن كيفية إغلاق إيران لمضيق هرمز، أشار تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي عام 2012، إلى أن إيران قد تتبع نهجاً تدريجياً لإغلاق المضيق، يشمل إعلان حظر الملاحة في مضيق هرمز، دون تحديد عواقب انتهاكه بشكل واضح. والإعلان عن خضوع السفن المارة للتفتيش أو المصادرة.

بالإضافة إلى ذلك، إطلاق عيارات تحذيرية على السفن. واستهداف سفن محددة. وزرع الألغام البحرية في المضيق والخليج. واستخدام الغواصات والصواريخ لاستهداف السفن التجارية والعسكرية.