"نيويورك تايمز": إيران تجهز صواريخ لضرب القواعد الأمريكية في المنطقة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجهيز إيران لصواريخ استعداداً لضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال قررت واشنطن الانضمام للحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "القوات الأمريكية رفعت حالة التأهب في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة"، مبينة أنه "إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز لمحاصرة السفن الأمريكية".

وفي نفس السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ترامب على وشك إنهاء التهديد الذي تمثله إيران"، مضيفاً أن "النظام الإيراني متطرف، وإذا أُتيحت له الفرصة سيمحو إسرائيل من الوجود ثم يستهدف الولايات المتحدة".

هذا ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب ضد إيران هذه الليلة.

وفي السياق نفسه، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة"، مؤكداً أن "ضربات لأهداف إيرانية، بما في ذلك منشآت نووية على طاولة المباحثات".