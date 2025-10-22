"نيويورك تايمز": نتنياهو يثير قلق إدارة ترمب تجاه اتفاق غزة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلقة من احتمالية خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في غزة.

وأوضح مسؤولون من داخل إدارة ترمب، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترمب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الإستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل نائب الرئيس جي دي فانس، وستيف ويتكوف، مبعوث ترمب، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.

وقال جي دي فانس، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بنتنياهو، إن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل تهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وليس إلى "مراقبة طفل صغير".

وأوضح فانس، أن هناك الكثير من العمل للقيام به، وأن إدارة ترمب تواصل التأكيد على أن فريقها يقوم بما هو مطلوب منه.

وتضغط واشنطن لإتمام تطبيق خطة السلام ذات البنود الـ20 التي قدمها ترمب في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورغم قرب اكتمال الجزء الأول من الخطة، القاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، إلا أن بعض القضايا ما تزال عالقة.

ونزلت واشنطن بكل ثقلها، وكلفت مسؤولين كبار، منهم نائب الرئيس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وويتكوف وكوشنر، للسهر على إتمام الخطة.

وكادت أعمال العنف نهاية الأسبوع، أن تنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل، حيث تبادل الطرفين الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، في حين يعد نزع سلاح حركة حماس من الملفات الشائكة، التي قد تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.

وعندما سئل فانس، الأربعاء، عن كيفية إقناع حماس بنزع سلاحها، رفض الإدلاء بأي تفاصيل، وقال: "سنواصل العمل على ذلك".

ويصر نتنياهو على نزع سلاح الحركة بالكامل، إلا أن حماس ترفض ذلك، في حين أكد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوة إلى قطاع غزة "لتأديب حماس في حال تصرفت بسوء أو انتهكت اتفاقها معنا".